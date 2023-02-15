Constantino Capotondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantino Capotondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantino Capotondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantino Capotondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantino Capotondi 7 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantino Capotondi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Constantino Capotondi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Constantino Capotondi'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantino Capotondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Constantino Capotondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Constantino Capotondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantino Capotondi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karlbergs BK

29 Ocak 2021 yılında Sollentuna FK

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Constantino Capotondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantino Capotondi şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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