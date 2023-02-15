Niclas Hakansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Hakansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Hakansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Hakansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Hakansson 12 Temmuz 1996 tarihinde Örnsköldsvik şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Niclas Håkansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Hakansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Niclas Hakansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niclas Hakansson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niclas Hakansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niclas Hakansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Niclas Hakansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Hakansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2020 yılında Sandvikens IF

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Niclas Hakansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Hakansson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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