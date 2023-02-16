Oscar Lundin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Lundin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Lundin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Lundin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Lundin 23 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Tomas Lundin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Lundin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adverto Football Agency yapmaktadır. Oscar Lundin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Lundin'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Lundin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Lundin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Lundin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Lundin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brage

27 Temmuz 2016 yılında Kvarnsvedens IK

1 Ocak 2017 yılında Dalkurd

18 Ocak 2018 yılında Brage

8 Ocak 2022 yılında Gefle

Oscar Lundin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Lundin şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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