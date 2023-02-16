Sebastian Friman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Friman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Friman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Friman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Friman 5 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastian Peder Friman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Friman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Friman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Friman'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Friman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Friman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Friman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Friman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sundsvall U19

1 Ocak 2018 yılında GIF Sundsvall

31 Temmuz 2018 yılında Hudiksvalls FF

7 Şubat 2019 yılında Team TG

14 Şubat 2020 yılında Gefle

Sebastian Friman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Friman şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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