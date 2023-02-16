İu Ranera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İu Ranera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İu Ranera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İu Ranera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İu Ranera 8 Ocak 1995 tarihinde Sant Cugat şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iu Ranera Grau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İu Ranera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İu Ranera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İu Ranera'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İu Ranera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İu Ranera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İu Ranera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İu Ranera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Barça U18

1 Temmuz 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Eylül 2014 yılında CE L'Hospitalet

28 Ocak 2015 yılında CF Gavà

30 Temmuz 2016 yılında CD Leganés B

20 Temmuz 2017 yılında CF Peralada

20 Temmuz 2018 yılında UD Almería B

3 Nisan 2019 yılında Gefle

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2020 yılında Gefle

10 Nisan 2021 yılında FE Grama

15 Temmuz 2021 yılında FC Trollhättan

28 Şubat 2022 yılında Gefle

İu Ranera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İu Ranera şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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