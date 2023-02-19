Daniel Viafara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Viafara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Viafara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Viafara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Viafara 23 Mayıs 2003 tarihinde Yopal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Eduardo Viáfara Guacaneme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Viafara Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Viafara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Viafara'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Viafara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Viafara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Viafara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Viafara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Fortaleza CEIF

Daniel Viafara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Viafara şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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