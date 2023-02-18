Darko Gabric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Gabric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Gabric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Gabric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Gabric 15 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Gabric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Gabric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Gabric'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darko Gabric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Gabric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Gabric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Gabric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spartak U19

1 Ocak 2016 yılında Backa (P)

1 Temmuz 2016 yılında FK Tavankút

1 Temmuz 2017 yılında FK Backa

1 Temmuz 2019 yılında FK Tavankút

1 Ocak 2020 yılında Prespa Birlik

1 Ocak 2021 yılında Jonava

1 Temmuz 2021 yılında Stadl-Paura

7 Şubat 2022 yılında SV Spittal/Drau

14 Şubat 2022 yılında NK Dekani

Darko Gabric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Gabric şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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