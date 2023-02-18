Ervin Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Sehic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Sehic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Sehic 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Sehic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ervin Sehic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ervin Sehic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervin Sehic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Sehic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervin Sehic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Sehic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Bravo

24 Ocak 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında NK Bravo

21 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Ervin Sehic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Sehic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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