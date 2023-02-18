Rok Ljutic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Ljutic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Ljutic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Ljutic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Ljutic 20 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Ljutic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Rok Ljutic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Ljutic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Ljutic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Ljutic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Ljutic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Ljutic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında NK Dekani

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

26 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2023 yılında NK Celje

Rok Ljutic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Ljutic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rok Ljutic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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