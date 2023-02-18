Tilen Jurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Jurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilen Jurman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilen Jurman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilen Jurman 16 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilen Jurman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neos Sports Consulting GmbH yapmaktadır. Tilen Jurman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tilen Jurman'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tilen Jurman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilen Jurman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tilen Jurman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilen Jurman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında FC Koper

26 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Tilen Jurman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilen Jurman şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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