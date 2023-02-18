Rai Rudonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Rudonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rai Rudonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rai Rudonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rai Rudonja 21 Eylül 2003 tarihinde Izola şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rai Rudonja Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rai Rudonja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rai Rudonja'nin NK Dekani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rai Rudonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rai Rudonja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rai Rudonja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rai Rudonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında FC Koper

28 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2023 yılında FC Koper

Rai Rudonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rai Rudonja şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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