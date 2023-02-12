Darragh Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Oconnor 5 Ağu 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Oconnor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Darragh Oconnor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darragh Oconnor'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darragh Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darragh Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darragh Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Shamrock II

7 Ocak 2019 yılında Wexford FC

30 Ağu 2019 yılında Leicester U21

1 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

28 Ocak 2022 yılında Queen o. t. S.

6 Mayıs 2022 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2022 yılında Morton

Darragh Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Oconnor şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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