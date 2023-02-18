Dejan Djuricin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Djuricin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Djuricin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Djuricin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Djuricin 24 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Djuricin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Djuricin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına - tarihinde katılmıştır. Dejan Djuricin'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dejan Djuricin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Djuricin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Djuricin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Djuricin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Djuricin şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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