Denis Tubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Tubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Tubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Tubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Tubic 22 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Tubic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Tubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Tubic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Tubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Tubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Tubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Tubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

31 Ağu 2018 yılında NK Fuzinar

30 Haziran 2019 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

18 Şubat 2020 yılında NK Dob

15 Şubat 2021 yılında Rudar Velenje

Denis Tubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Tubic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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