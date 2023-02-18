Urh Gaber Majcenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urh Gaber Majcenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urh Gaber Majcenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urh Gaber Majcenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urh Gaber Majcenovic 15 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urh Gaber Majcenovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UGSA yapmaktadır. Urh Gaber Majcenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına - tarihinde katılmıştır. Urh Gaber Majcenovic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Urh Gaber Majcenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urh Gaber Majcenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Urh Gaber Majcenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urh Gaber Majcenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urh Gaber Majcenovic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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