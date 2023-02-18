Omar Kocar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Kocar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Kocar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Kocar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Kocar 6 Haziran 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Kočar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Kocar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Omar Kocar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Kocar'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Kocar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Kocar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Kocar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Kocar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

20 Ekim 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

10 Ağu 2020 yılında NK Krsko

26 Ocak 2021 yılında Macva

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Velenje

Omar Kocar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Kocar şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Omar Kocar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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