Luka Verbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Verbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Verbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Verbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Verbic 29 Kasım 2001 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Verbic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Verbic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Verbic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Verbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Verbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Verbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Verbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Maribor U19

25 Ağu 2020 yılında Beltinci

15 Temmuz 2021 yılında Rudar Velenje

Luka Verbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Verbic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.