Sandro Zukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Zukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sandro Zukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sandro Zukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sandro Zukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Zukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Zukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Zukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Zukic 2 Ağu 2000 tarihinde Jesenice şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Sandro Zukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Zukic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Sandro Zukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sandro Zukic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Zukicboyu ve yaşı kaç

Sandro Zukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Zukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Sandro Zukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Zukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Koper U19

6 Mart 2017 yılında Udinese U17

31 Ağu 2017 yılında Como

1 Temmuz 2018 yılında Montebelluna

11 Aralık 2018 yılında Roccella

19 Temmuz 2019 yılında Adriese 1906

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2021 yılında Macva

24 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

11 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

19 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Sandro Zukic kimdir

Sandro Zukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Zukic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Jesenice, NK Triglav Kranj

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Sandro Zukic nereli

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