Dragan Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Brkic 11 Mayıs 2001 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Brkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Brkic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Dragan Brkic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dragan Brkic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragan Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2010 yılında Karlsruhe Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe U17

31 Ocak 2017 yılında Kuppenheim U17

8 Ocak 2018 yılında SG Sonnenh. U17

1 Temmuz 2018 yılında SG Sonnenh. U19

11 Temmuz 2019 yılında HNK Sibenik U19

13 Ağu 2020 yılında FK Alfa Modriča

1 Temmuz 2021 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

16 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Dragan Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Brkic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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