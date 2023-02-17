Ranaldo Biggs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranaldo Biggs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranaldo Biggs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranaldo Biggs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranaldo Biggs 11 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranaldo Biggs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Ranaldo Biggs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ranaldo Biggs'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ranaldo Biggs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranaldo Biggs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ranaldo Biggs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranaldo Biggs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2021 yılında NK Domzale

14 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale

Ranaldo Biggs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranaldo Biggs şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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