Dmitri Tikhiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Tikhiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Tikhiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Tikhiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Tikhiy 29 Ekim 1992 tarihinde Vladivostok şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тихий Дмитрий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Tikhiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dmitri Tikhiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 19 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Dmitri Tikhiy'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Tikhiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Tikhiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitri Tikhiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Tikhiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Luch II

1 Ocak 2011 yılında Luch Vladivostok

23 Ocak 2013 yılında Alania

13 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2014 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

18 Ocak 2019 yılında Enisey

19 Şubat 2019 yılında Khimki

Dmitri Tikhiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Tikhiy şuan FK Khimki takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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