Edward Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Camacho 4 Ocak 2001 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edward Yesid Camacho Bernasa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Camacho Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Edward Camacho'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edward Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edward Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atlético FC

Edward Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Camacho şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.