Emmanuel Troudart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Troudart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Troudart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Troudart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Troudart 17 Temmuz 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Troudart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emmanuel Troudart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Troudart'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Troudart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Troudart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Troudart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Troudart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Rouen B

31 Ocak 2014 yılında Luçon VF

13 Temmuz 2015 yılında Racing Besançon

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2017 yılında Ullensaker/Kisa

6 Şubat 2019 yılında KFUM Oslo

15 Ocak 2021 yılında Moss FK

Emmanuel Troudart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Troudart şuan Moss FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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