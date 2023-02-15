Erik Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Johansson 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Johansson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Erik Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Johansson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2019 yılında J-Södra IF U17

1 Ocak 2021 yılında J-Södra IF U19

1 Ocak 2022 yılında J-Södra IF

Erik Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Johansson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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