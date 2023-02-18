Fernando Gorriaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gorriaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Gorriaran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Gorriaran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Gorriaran 27 Kasım 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Gorriarán Fontes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Gorriaran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Fernando Gorriaran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Gorriaran'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Fernando Gorriaran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nandogorriaran

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http://instagram.com/nandogorriaran94/

Fernando Gorriaran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Gorriaran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Gorriaran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Gorriaran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında River Plate

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2019 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2023 yılında Tigres UANL

Fernando Gorriaran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Gorriaran şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Gorriaran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Uruguay takımında 11 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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