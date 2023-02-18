Andre Pierre Gignac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Pierre Gignac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Pierre Gignac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Pierre Gignac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Pierre Gignac 5 Aralık 1985 tarihinde Martigues şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da André-Pierre Christian Gignac şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Pierre Gignac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Pierre Gignac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Andre Pierre Gignac'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andre Pierre Gignac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/10APG

http://instagram.com/10apg/

Haberin Devamı

Andre Pierre Gignac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Pierre Gignac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Pierre Gignac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Pierre Gignac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Lorient

8 Aralık 2005 yılında Pau FC

30 Haziran 2006 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2007 yılında Toulouse

20 Ağu 2010 yılında Marsilya

1 Temmuz 2015 yılında Tigres UANL

Andre Pierre Gignac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Pierre Gignac şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Pierre Gignac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Fos (1991-1995), FC Martigues (1995-2002), FC Lorient (2002-2004)

Fransa takımında 10 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 7 gol atmıştır.

Fransa Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.