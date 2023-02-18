Javier Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Aquino 11 Şubat 1990 tarihinde Oaxaca şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Ignacio Aquino Carmona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Aquino Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javier Aquino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Javier Aquino'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Javier Aquino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JavierAquino7

Javier Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javier Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

1 Temmuz 2010 yılında CD Cruz Azul

28 Ocak 2013 yılında Villarreal

5 Ağu 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında Villarreal

1 Temmuz 2015 yılında Tigres UANL

Javier Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Aquino şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Javier Aquino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 34 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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