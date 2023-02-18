Eduardo Tercero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Tercero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Tercero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Tercero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Tercero 6 Mayıs 1996 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Santiago Tercero Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Tercero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Eduardo Tercero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına - tarihinde katılmıştır. Eduardo Tercero'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Tercero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eduardotercero/

Eduardo Tercero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Tercero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Tercero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Tercero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lobos BUAP

30 Temmuz 2018 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2022 yılında Tigres UANL

Eduardo Tercero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Tercero şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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