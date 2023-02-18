David Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ayala 6 Nisan 2000 tarihinde Naucalpan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da David René Ayala Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ayala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. David Ayala, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Ayala'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2022 yılında Tigres UANL

David Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ayala şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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