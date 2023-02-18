Raymundo Fulgencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymundo Fulgencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymundo Fulgencio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymundo Fulgencio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymundo Fulgencio 12 Şubat 2000 tarihinde Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raymundo de Jesús Fulgencio Román şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymundo Fulgencio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJVD Futbol (Uruguay) yapmaktadır. Raymundo Fulgencio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raymundo Fulgencio'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raymundo Fulgencio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rayofulge/

Raymundo Fulgencio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymundo Fulgencio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raymundo Fulgencio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymundo Fulgencio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2020 yılında Tigres UANL

Raymundo Fulgencio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymundo Fulgencio şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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