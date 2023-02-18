Nahuel Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Guzman 10 Şubat 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Guzman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Nahuel Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 4 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Nahuel Guzman'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PatonGuzman

http://www.instagram.com/nahuelguzman111/

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Nahuel Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2010 yılında Newell's

4 Temmuz 2014 yılında Tigres UANL

Nahuel Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Guzman şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nahuel Guzman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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