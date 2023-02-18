Jesus Garza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Garza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Garza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Garza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Garza 6 Haziran 2000 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Ángel Garza García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Garza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Garza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Garza'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Garza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Garza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Garza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Garza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2022 yılında Tigres UANL

Jesus Garza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Garza şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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