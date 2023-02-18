Juan Pablo Vigon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Vigon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Vigon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Vigon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Vigon 20 Temmuz 1991 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Vigón Cham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Vigon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Juan Pablo Vigon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Vigon'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Vigon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jpvigon

http://www.instagram.com/jpvigon/

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Juan Pablo Vigon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Vigon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Vigon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Vigon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atlas

1 Temmuz 2014 yılında San Luis

30 Haziran 2015 yılında Atlas

1 Ocak 2016 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2016 yılında Atlas

1 Temmuz 2016 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2017 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2021 yılında Tigres UANL

Juan Pablo Vigon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Vigon şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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