Guido Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guido Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guido Pizarro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guido Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Pizarro 26 Şubat 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Guido Hernán Pizarro Demestri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Pizarro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guido Pizarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Guido Pizarro'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guido Pizarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/guido19pizarro

http://www.instagram.com/guido.pizarro19/

Guido Pizarroboyu ve yaşı kaç

Guido Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guido Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guido Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Lanús II

1 Ocak 2010 yılında Lanús

9 Temmuz 2013 yılında Tigres UANL

8 Temmuz 2017 yılında Sevilla

1 Temmuz 2018 yılında Tigres UANL

Guido Pizarro kimdir

Guido Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Pizarro şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Guido Pizarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Guido Pizarro nereli

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