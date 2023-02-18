Rafael Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Carioca 18 Haziran 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael de Souza Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Carioca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Santanna Esportes yapmaktadır. Rafael Carioca, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 25 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Rafael Carioca'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Carioca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelcarioca5/

Rafael Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Grêmio

1 Ocak 2009 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2010 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2010 yılında Spartak Moskova

12 Ağu 2014 yılında Atlético-MG

31 Temmuz 2015 yılında Spartak Moskova

1 Ağu 2015 yılında Atlético-MG

25 Ağu 2017 yılında Tigres UANL

Rafael Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Carioca şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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