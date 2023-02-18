Sebastian Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cordova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Cordova ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cordova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cordova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cordova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cordova 12 Haziran 1997 tarihinde Aguascalientes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Sebastián Córdova Reyes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cordova Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Sebastian Cordova, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cordova'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cordova Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cordovar97/

Sebastian Cordovaboyu ve yaşı kaç

Sebastian Cordova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cordova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Cordova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cordova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CF América U17

1 Ocak 2015 yılında América Coapa

1 Ocak 2016 yılında CF América U20

1 Temmuz 2016 yılında Oaxaca

31 Aralık 2016 yılında CF América U20

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

31 Aralık 2018 yılında CF América U20

1 Ocak 2019 yılında América

1 Ocak 2022 yılında Tigres UANL

Sebastian Cordova kimdir

Sebastian Cordova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cordova şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Cordova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Cordova nereli

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