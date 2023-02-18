Luis Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Quinones 26 Haziran 1991 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Quinones Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luis Quinones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Aralık 2015 tarihinde katılmıştır. Luis Quinones'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Quinones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7kike10/

Luis Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Itagüí Ditaires

1 Ocak 2014 yılında Junior FC

1 Ocak 2015 yılında Indep. Santa Fe

1 Aralık 2015 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2016 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

27 Eylül 2017 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2018 yılında Toluca

31 Aralık 2018 yılında Tigres UANL

Luis Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Quinones şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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