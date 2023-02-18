İgor Lichnovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lichnovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Lichnovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Lichnovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Lichnovsky 7 Mart 1994 tarihinde Peñaflor şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Igor Lichnovsky Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Lichnovsky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. İgor Lichnovsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Lichnovsky'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Lichnovsky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igorlichnovsky/

İgor Lichnovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Lichnovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Lichnovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Lichnovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto B

21 Ocak 2016 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

2 Ağu 2016 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

10 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

23 Ocak 2022 yılında Tigres UANL

İgor Lichnovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Lichnovsky şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İgor Lichnovsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 2 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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