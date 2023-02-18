Nicolas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lopez 1 Ekim 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Federico López Alonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Nicolas Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lopez'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lopezboyu ve yaşı kaç

Nicolas Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Nacional

11 Ocak 2012 yılında Roma

13 Temmuz 2013 yılında Udinese

30 Ağu 2014 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2015 yılında Udinese

5 Ağu 2015 yılında Granada

15 Ocak 2016 yılında Udinese

19 Ocak 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında Udinese

20 Temmuz 2016 yılında Internacional

1 Ocak 2020 yılında Tigres UANL

Nicolas Lopez kimdir

Nicolas Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lopez şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monteviedo Wanderers (2004-2010), Club Nacional (2010-2011)

Nicolas Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Lopez nereli

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