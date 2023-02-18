Jesus Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Angulo 30 Ocak 1998 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Angulo Uriarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Angulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Jesus Angulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Angulo'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jesusau98

http://www.instagram.com/jesusangulo1/

Jesus Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santos Jgd.

1 Ocak 2014 yılında Santos U17

1 Temmuz 2015 yılında Santos U20

1 Temmuz 2018 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

1 Ocak 2022 yılında Tigres UANL

Jesus Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Angulo şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 27 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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