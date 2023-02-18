Vladimir Lorona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Lorona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Lorona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Lorona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Lorona 16 Kasım 1998 tarihinde Caborca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Eduardo Loroña Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Lorona Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vladimir Lorona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Lorona'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Lorona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Lorona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Lorona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Lorona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

13 Temmuz 2022 yılında Tigres UANL

Vladimir Lorona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Lorona şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Lorona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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