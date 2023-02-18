Diego Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Reyes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Reyes 19 Eylül 1992 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Antonio Reyes Rosales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Reyes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Diego Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 26 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Reyes'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Reyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Diego_Reyes13

http://www.instagram.com/diego_reyes13/?hl=it

Diego Reyesboyu ve yaşı kaç

Diego Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında América

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto

14 Temmuz 2015 yılında Sociedad

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

31 Ağu 2016 yılında Espanyol

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

27 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe

28 Ocak 2019 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Fenerbahçe

26 Ağu 2019 yılında Tigres UANL

Diego Reyes kimdir

Diego Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Reyes şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Diego Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 5 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Diego Reyes nereli

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