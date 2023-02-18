Samir Caetano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Caetano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Caetano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Caetano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Caetano 5 Aralık 1994 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Samir Caetano de Souza Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Caetano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Samir Caetano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Caetano'nin Tigres UANL ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Samir Caetano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samircaetano

http://www.instagram.com/samircaetano/

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Samir Caetano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Caetano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samir Caetano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Caetano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Audax-RJ U20

3 Haziran 2011 yılında Flamengo U20

31 Temmuz 2012 yılında Audax-RJ U20

8 Ağu 2012 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2015 yılında Flamengo

13 Ocak 2016 yılında Udinese

19 Ocak 2016 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2016 yılında Udinese

6 Ocak 2022 yılında Watford

13 Ağu 2022 yılında Tigres UANL

Samir Caetano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Caetano şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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