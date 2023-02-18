Nicolas İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas İbanez 23 Ağu 1994 tarihinde Venado Tuerto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alejandro Ibañez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas İbanez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas İbanez'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2016 yılında Gimnasia

30 Haziran 2017 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2017 yılında Gimnasia

9 Ocak 2018 yılında San Luis

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

2 Temmuz 2019 yılında San Luis

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2021 yılında Pachuca

18 Ocak 2023 yılında Tigres UANL

Nicolas İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas İbanez şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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