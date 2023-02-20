Gibril Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gibril Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gibril Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gibril Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gibril Njie 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gibril Njie Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gibril Njie'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gibril Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gibril Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gibril Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gibril Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Moss FK II

1 Ocak 2022 yılında Moss FK

Gibril Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gibril Njie şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Klemetsrud IL (-2015, 2018), Hauketo IF (2016-2017), Holmlia SK (2019), Sagene IF (2020), Moss FK (2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.