Grigori Kevaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigori Kevaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigori Kevaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigori Kevaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigori Kevaev 26 Kasım 2001 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кеваев Григорий Григорьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigori Kevaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grigori Kevaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftekhimik Nizhnekamsk futbol takımında oynamaktadır. Neftekhimik Nizhnekamsk takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Grigori Kevaev'nin Neftekhimik Nizhnekamsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grigori Kevaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigori Kevaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigori Kevaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigori Kevaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Lada Togliatti

19 Şubat 2020 yılında Khimik-Arsenal

8 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

Grigori Kevaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigori Kevaev şuan Neftekhimik Nizhnekamsk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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