İvan Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Brekalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Brekalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Brekalo 12 Haziran 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Brekalo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. İvan Brekalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Brekalo'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Brekalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Brekalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Brekalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Brekalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2017 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Rudes

14 Şubat 2020 yılında NK Krka

31 Ağu 2021 yılında NK Brezice 1919

4 Ağu 2022 yılında NK Krsko

İvan Brekalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Brekalo şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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