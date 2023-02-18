Tomislav Hanzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Hanzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Hanzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Hanzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Hanzek 31 Mayıs 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Hanžek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Hanzek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Hanzek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Hanzek'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomislav Hanzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Hanzek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Hanzek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Hanzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Inter Z. U19

1 Temmuz 2014 yılında Inter Zapresic

24 Şubat 2017 yılında NK Savski Marof

18 Mayıs 2017 yılında Carolina Dynamo

4 Ağu 2017 yılında NK Kustosija

26 Ocak 2018 yılında Hrv Dragovoljac

15 Mart 2019 yılında Feldbach

20 Ağu 2019 yılında NK Bistra

31 Ocak 2022 yılında NK Brezice 1919

26 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Tomislav Hanzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Hanzek şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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