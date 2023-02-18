Ziga Jurecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Jurecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Jurecic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Jurecic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Jurecic 23 Ağu 1995 tarihinde Brežice şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Jurečič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Jurecic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ziga Jurecic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ziga Jurecic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziga Jurecic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Jurecic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziga Jurecic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Jurecic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında NK Domzale

15 Şubat 2017 yılında NK Krka

1 Ağu 2017 yılında NK Brezice 1919

16 Temmuz 2019 yılında NK Krsko

6 Ağu 2020 yılında NK Brezice 1919

15 Temmuz 2021 yılında NK Krka

18 Ocak 2022 yılında NKP Krško

25 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Ziga Jurecic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Jurecic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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