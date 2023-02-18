Mark Ceh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ceh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Ceh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Ceh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Ceh 20 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Ceh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Mark Ceh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Ceh'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Ceh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Ceh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Ceh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Ceh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U19

31 Ağu 2020 yılında NK Triglav

25 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Mark Ceh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Ceh şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.